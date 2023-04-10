У тому числі звучали заклики до звільнення з в’язниці Міхеіла Саакашвілі.

У столиці Грузії, місті Тбілісі, відбулася масштабна акція протесту. Як повідомляє Перший канал грузинського ТБ, мітингуючі виступали проти дій поточної влади.

Протест мав гасло "Разом в Європу". Організатором акції виступила партія "Єдиний національний рух". Мітинг відкрив член цієї партії Іраклій Павленишвілі.

Організатори акції виступали за рух Грузії у європейському напрямку. Мітингуючі підтримували ці заклики, а також висували свої. Зокрема вимагали відставки уряду а також звільнення з в’язниці Міхеіла Саакашвілі, Ніки Гварамії і Лазаре Грігоріадіса.

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Упродовж акції було чутно скандування "Міша, Міша", а також заклики до уряду: "Йди!".

Мітинг відбувався перед парламентом Грузії на вулиці Шота Руставелі. Дорога там була перекрита. Упродовж акції протесту сутичок зафіксовано не було.

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На початку березня грузинська влада вирішила ухвалити аналогічний російському "закон про іноагентів". На вулиці столиці вийшли протестувальники із закликами не слідувати шляхом Москви.

Мітинги тривали кілька днів. Зрештою, правляча партія відкликала цеей скандальний закон. Влада вирішила урегулювати суперечку мирним способом.

Нещодавно Міхеіл Саакашвілі заявив про те, що перебуває у дуже поганому стані. На даний момент у ньому прогресують більше 20 хвороб.

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