Олександр Лукашенко звинувачує Україну в черговому "нападі", тому що потребує прикриття для використання дронів по Києву.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір остаточно продати Російській Федерації суверенітет країни. Ще є час "врятувати країну від ганьби повноцінної участі в геноцидній війні, яку веде збанкрутілий російський режим проти українського народу".

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ.

"Водночас на тлі російських втрат Олександр Лукашенко вирішує остаточно продати суверенітет Білорусі своєму російському патрону", - заявив Цимбалюк.

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За його словами, Лукашенко "потребує прикриття для використання Білорусі для запуску російських ракет і безпілотників-камікадзе по Києву", при цьому звинувачуючи Україну в нібито "плануванні нападу на Білорусь",

"При цьому, буквально вчора він заявив про розгортання в Білорусі спільного угруповання військ, в тому числі шляхом розміщення в країні додаткового російського контингенту. Що ж, Мінську варто задати собі питання, наскільки здатна і заслуговує довіри Росія? Які справжні наміри Кремля? Вони дійсно думають про нову атаку з півночі на Україну або просто хочуть завершити окупацію білорусів, ввівши туди додаткові війська?" - заявив дипломат.

Крім того, він запевнив, що Білоруський режим "не уникне своєї частки відповідальності за злочин агресії", але є ще час "захистити свій навіть скомпрометований суверенітет і врятувати країну від ганьби повноцінної участі в геноцидній війні, яку веде збанкрутілий російський режим проти українського народу".

Війна в Україні та роль Білорусі - що відомо

З початку повномасштабної агресії проти України РФ активно використовує територію Білорусі для нанесення ударів по українських містах і для наступу окупантів для штурму Києва. Як відзначають експерти, загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року.

6 жовтня в Білорусі заявили, що готові разом з Росією "захищати" "союзну державу". Того ж дня російські війська вперше з кінця серпня вдарили по українських містах з повітряного простору Білорусі.

10 жовтня Лукашенко знову заявив, що на Білорусь готувався напад. Він підкреслив, що його нібито попередили про можливі удари і скликав військових і силовиків на нараду.

Після цього в ISW ссобщили, додаткові сили необхідні Путіну для відволікання угруповання українських сил на північних рубежах. Згодом експерт зазначив, що вступ у війну для Лукашенка обійдеться тим, що самопроголошеного президента знищать швидше, ніж Путіна.

За інформацією розвідки, РФ перекидає в Білорусь іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Крім цього 11 жовтня стало відомо, що у Білорусі почали перевірку армії. Також ЗМІ повідомили, що Мінськ перекидає додаткову техніку на кордон з Україною.

Президент України Володимир Зеленський пропонує розмістити на кордоні України та Білорусі місію міжнародних спостерігачів для моніторингу ситуації. Він вказав, що мир можливий не тоді, коли є мир з одним сусідом, а коли він є з усіма сусідами.

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