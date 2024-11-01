Небензя вкотре повторив мантру Кремля про те, що всі цілі так званої "СВО" будуть виконані.

Представник Росії в ООН Василь Небензя, відомий поширенням фейків про Україну, заявив, що РФ не допустить повторення сценарію з Мінськими домовленостями.

"Жодної заморозки фронту для того, щоб "режим Зеленського" міг зализати рани, не буде. Як не буде і вступу України в тому чи іншому вигляді до НАТО", – видав він під час засідання Ради безпеки ООН.

Небензя вкотре повторив мантру Кремля про те, що всі цілі так званої "СВО", як у РФ називають повномасштабну війну проти України, будуть виконані. За його словами, в ці цілі все ще входить "денацифікація і демілітаризація". Щоправда, останнє слово він вимовити зміг із третьої спроби.

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Примітно, що з точки зору Небензі, довгострокові інтереси українського народу полягають у мирі та "добросусідстві з Росією", яка щодня обстрілює українські міста і вбиває мирних громадян.

Інші заяви Росії в ООН

30 жовтня відбулося засідання Радбезу ООН, присвячене перекиданню військ КНДР до Росії для участі у війні проти України.

Представник країни-агресорки Василь Небензя відзначився цинічною заявою про те, що прибуття в Росію північнокорейських солдатів – це нібито дезінформація. За його словами, так намагаються "виправдати рішення НАТО направити свої війська" в Україну.

При цьому він підкреслив, що КНДР є близьким партнером Росії, і Москва "відкрита" до співпраці з Пхеньяном.

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