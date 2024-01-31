У Пекіні заявили, що вони за "справедливість", тому пожертвують відносинами із Заходом заради підтримки агресора.

Китай підтримуватиме Росію в "українському питанні", попри тиск з боку Заходу. Про це заявив новий міністр оборони Китаю Дун Цзюнь під час відео-зустрічі з очыльником Міноборони РФ Сергієм Шойгу.

"В останні роки США і Західний світ ізолюють Росію. Рішуче підтримуємо справедливість і надаємо вам підтримку щодо українського питання, попри те, що США і Європа продовжують тиснути на китайську сторону", – заявив Дун Цзюнь.

За його словами, Китай не припинить підтримку країни-агресора, навіть попри те, що це завдає шкоди оборонній співпраці Пекіна з країнами Євросоюзу.

"Ми не будемо через це змінювати або відмовлятися від встановленої політики. І вони не повинні і не зможуть перешкодити нормальному російсько-китайському співробітництву", - сказав він.

Китай допомагає Росії в агресії проти України

Як писав УНІАН, Китай і Туреччина врятували Росію від "порохового голоду". Поки КНДР постачає в Росію готові боєприпаси, ці дві країни допомагають агресору поставками сировини для виробництва збройового пороху в самій РФ.

Також ми розповідали, що Китай допомагає Росії зберегти важку промисловість. Зокрема зараз китайський машинобудівний гігант Sinosteel Engineering & Technology Co. і сотні китайських робітників будують новий коксохімічний завод вартістю приблизно 840 мільйонів доларів у місті Магніторськ.

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