Серед заморожених активів банківські рахунки, човни, гелікоптери, нерухомість та твори мистецтва.

Уряди країн Європейського Союзу заморозили близько 30 мільярдів євро активів російських олігархів, які потрапили під санкції через зв’язки з Кремлем.

Про це повідомило видання Reuters з посиланням на дані Європейської комісії.

"Заморожені активи на загальну суму 29,5 мільярда євро з початку війни в Україні включають банківські рахунки, човни, гелікоптери, нерухомість та твори мистецтва. Крім того, було заблоковано близько 196 мільярдів євро транзакцій", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що загальна сума активів російських олігархів в ЄС поки невідома достовірно, оскільки ті використовують підставних осіб, щоб сховати наявне майно.

"Заможні особи можуть використовувати підставних людей або анонімні підставні компанії та трасти, щоб приховати свої активи, що дуже ускладнює їхню ідентифікацію, особливо в юрисдикціях із слабкими правилами щодо бенефіціарних власників компаній. Тільки Нідерланди підрахували, що активи в країні становлять близько 27 мільярдів євро, і пов'язані з ними юрисдикції належали олігархам із "чорного списку", - йдеться в повідомленні.

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