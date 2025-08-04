Павел вважає, що РФ можна повернути до участі в питаннях європейської безпеки, але тільки після завершення війни.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що відновлення партнерських відносин з Росією можливе. Проте це може статися тільки після завершення російсько-української війни. Таку думку він висловив в інтерв'ю BBC.

Павло в розмові з журналістами зазначив, що Росію необхідно залучити до переговорів щодо припинення вогню та укладення мирної угоди з Україною. Він запевнив, що тільки так вдасться домогтися міцного миру.

Павел додав, що після цього можна розпочати відновлення України, а також поступове повернення РФ до участі в питаннях європейської безпеки та відновлення ділових відносин із Москвою.

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"Але базовою передумовою всього цього є мир в Україні", - підкреслив президент Чехії.

Думка президента Чехії про окупацію територій України

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що якщо ціна виживання України полягає в тому, що частина території буде тимчасово окупована, то це прийнятна ціна. Він підкреслив, що його країна та інші союзники ніколи юридично не визнають окуповані території російськими.

Павло запевнив, що зараз і в осяжному майбутньому Україна не має можливості звільнити окуповані Росією території. Проте він закликав продовжувати надавати військову допомогу Україні.

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