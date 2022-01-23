Європейське турне. Про що домовлявся з союзниками держсекретар США Ентоні Блінкен

Про незаплановане європейське турне головного американського дипломата на тижні, що минає, стало відомо буквально напередодні його відльоту до Києва. Навіщо, ламаючи усі свої плани, держсекретар США Ентоні Блінкен літав за океан, коли будь-яку інформацію можна передати закритими каналами, а поговорити – захищеною телефонною лінією?

На тлі численних заяв американських посадовців про те, що російський наступ на Україну може розпочатися будь-якої миті, візит держсекретаря США Ентоні Блінкена в Київ виглядає досить тривожно.

Спочатку він зустрівся зі співробітниками американського посольства. Блінкен особисто говорить з підлеглими про евакуацію їхніх родин, якщо в Україні спалахне велика війна. Джерела ТСН.Тижня у Держдепі стверджують: рішення вивозити родини дипломатів ще не остаточне. Але мати план на випадок російського вторгнення – їхній обов’язок. Особливо – після важкого уроку, який американці отримали в Афганістані під час недавньої евакуації. Повторення екстремального виїзду вони не хочуть.

Офіційні зустрічі держсекретаря – з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Публічні заяви про непохитну підтримку України і несприйняття шантажу Кремля, здається, тими самими словами звучать уже кілька місяців поспіль. Тож, для чого Блінкен прилетів до Києва?

"Найкращий спосіб, у який дипломати можуть висловити підтримку іншим країнам, це візит. Це частина дуже напружених дипломатичних зусиль, щоб продемонструвати єдність, солідарність з Україною. Сам приїзд – це також послання Путіну: перше – Сполучені Штати продовжують неухильно підтримувати Україну. Друге – союзники єдині у цій підтримці. Третє – санкції – ціна, з якою Путін зіткнеться, якщо вторгнеться в Україну, буде дуже тяжкою. І це послання, які краще доносити особисто", – розповів ТСН.Тижню екс-посол США в Україні Вільям Тейлор.

Єдність антипутінської коаліції – наразі найслабше місце стримування Росії. На річній підсумковій прес-конференції Джо Байдену дорікнули тим, що Америка та європейські партнери досі не визначились, що і коли запроваджувати. Але відповідь американського президента стала приводом для публічної реакції українського.

"Все залежить від того, що вони зроблять. Одна річ, якщо це невелике вторгнення. І в цьому випадку ми сперечаємося, що робити, чого не робити. Але якщо вже вони зроблять те, на що здатні із силами, зібраними на кордоні, це буде катастрофою для Росії. Якщо вони далі вторгнуться в Україну, наші союзники та партнери готові завдати великих втрат і серйозної шкоди російській економіці", – сказав Байден.

Володимир Зеленський відреагував негайно та емоційно: "Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як президент великої держави".

Речниця Білого дому терміново уточнила: Байден мав на увазі різні рівні агресії – адже у російському арсеналі, окрім зброї, є й кібератаки, і різного роду парамілітарні провокації. Пізніше і сам Байден, і Блінкен повторили: будь-який перетин кордону вважатимуть нападом.

"Ми завжди були послідовні: якщо будь-які російські військові сили перетнуть український кордон і вчинятимуть нові акти агресії проти України, вони зустрінуть швидку, сувору і спільну відповідь Сполучених Штатів, наших партнерів та союзників", – заявив Ентоні Блінкен.

Але, треба визнати, інтрига таки є – в адміністрації Байдена з самого початку було протистояння двох стратегій щодо допомоги Україні.

"На жаль, голоси тих в адміністрації Байдена, хто вважає, що Росія це не тільки загроза, але й партнер у стримуванні Китаю, вони на тепер ще дуже потужні і впливають на підходи. Вони сповідують підхід не провокувати Росію, знайти певні компроміси і змусити Росію до деескалації. Але тільки вони почали використовувати цей підхід, ситуація одразу погіршилася", – розповіла ТСН.Тижню директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук.

"Якщо ми повернемося у вересень-жовтень (минулого року), зовнішня політика Байдена була сфокусована на Китаї. Вони сподівалися, що Росія сидітиме тихо, але Росія вирішила інакше. Вона створила цю кризу", – додав в коментарі ТСН.Тижню колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

Тепер голоси тих, хто підтримує умиротворення, а не відсіч Росіі, хоч і не зникли, але стали значно тихішими. Байден підтримав крило, яке представляє Блінкен.

У пошуках єдності американський держсекретар з Києва перелітає до Берліна. Саме тут розташований "рубильник", який може вимкнути російську газову зброю – "Північний потік-2". Але поки Німеччина не готова жертвувати економічним благополуччям і сподівається на компроміси.

Кожна європейська країна зараз рахує свої збитки від можливих антиросійських санкцій, бо шкода від них не буває односторонньою. Зрештою, їх остаточного переліку ще ніхто не оголошував.

Сам Байден уперше цього тижня обмовився – у разі нападу вони готові зробити так, що російські банки більше не провадитимуть операцій із доларами. А його речниця Джен Псакі теж уперше непрямо підтвердила можливість відключення Росії від глобальної системи банківських переказів SWIFT.

Наразі США уже прямо збільшують Україні військову допомогу і дають дозвіл третім країнам передавати Києву зброю американського виробництва.

Остання і ключова зупинка Блінкена у Європі – Женева. Тут він домовився про можливо останнє перед точкою неповернення побачення з російським міністром МЗС Сергієм Лавровим. Без зайвого оптимізму. Бо попередив заздалегідь – проривів від розмови не чекає.

"Ми також не очікуємо проривів. Ми чекаємо на відповіді на наші пропозиції. Пропозиції гранично конкретні. І чекаємо на такі ж конкретні відповіді. Щоб жодна країна не зміцнювала свою безпеку за рахунок безпеки будь-якої іншої країни", – заявив, своєю чергою, й Лавров.

Та перелік вимог Росії, за спостереженнями ТСН.Тижня, змінюється частіше, аніж погода на Женевському озері. І одна абсурдніша за іншу.

Спочатку Кремль хотів гарантій не розширення НАТО, зокрема й на Україну. Потім почав вимагати від США розписки, що у разі голосування за вступ України до Альянсу, Вашингтон проголосує проти. І от, нова фантазія – НАТО має згорнутися до кордонів 1997 року і вивести війська з Румунії та Болгарії. Тут навіть старі російські друзі болгари обурилися.

Збирати антипутінську коаліцію своїми нахабними і агресивними вимогами найкраще вдається самому Путіну. Але навіщо він це робить? За спостереженнями ТСН.Тижня, лінія російської дипломатії за останні два місяці має лише два очевидні фінали. Перший – Путін або хоче ізолювати Росію від цивілізованого світу, на кшталт Північної Кореї. Що сумнівно. Другий - шукає casus bellі – привід розпочати велику війну. І бачить її як вихід з глухого кута, в який загнав себе сам.

"Російська політика за останні вісім років стратегічно не відповідає її цілям. Москва хоче повернути Україну у свою орбіту, але своїми діями навпаки відштовхує і скеровує в такі інституції як НАТО та Європейський Союз. Російська військова активність цього не змінить, вона лише поглиблює бажання України бути частиною Заходу. Це буде політичною помилкою. Але, на жаль, я налаштований дедалі песимістичніше – Росія може зробити цю помилку", – каже ТСН.Тижню Стівен Пайфер.

Останнє, чого зажадав Лавров від Блінкена у Женеві – письмових відповідей на їхні вимоги, і пригрозив, що наслідки їх невиконання будуть серйозними.

Байден відлетів у свою резиденцію в Кемп-Девіді, де буде радитися з командою і таки надасть Путіну ще й письмову відповідь – повідомили у Білому домі. Усна – про те, що ані США, ані НАТО не сприймають російського шантажу, Москві не подобається. Але Блінкен припустив, що Байден із Путіним можуть знов поспілкуватися особисто.

Чому вони продовжують сідати за стіл переговорів? Про що домовляються за зачиненими дверима? Інформація, яка просочується з американського боку – Вашингтон намагається нав‘язати Москві безпекову угоду.

Ця ідея уперше публічно прозвучала на минулому тижні з подачі "сріблястої лисиці" – так за колір волосся і хитру манеру ведення переговорів у дипломатичних колах називають заступницю Блінкена Венді Шерман.

"Простір для переговорів з Росією полягає у тому, де НАТО може розміщувати свої ракети. І де Росія – свої. Ми готові до такого обговорення. А також щодо того, як будувати довіру між Росією та НАТО – ідеться про взаємний нагляд за проведеннями військових навчань. Росія зараз говорить, що усі війська на українському кордоні лише задля проведення навчань… Тож вони зможуть пересвідчитися, що у нас немає намірів вторгатися в Росію. А ми знатимемо, чи є в них намір вторгатися в Україну", – каже ТСН.Тижню Вільям Тейлор.

Втім, поки ніяких домовленостей не існує. Москва продовжує нарощувати сили для початку великої війни. Готовність Путіна далі говорити може бути лише обманним маневром. Тож Київ і Вашингтон свідомі – єдиною ознакою покращення ситуації буде відведення російських військ від українського кордону. Все інше – порожні слова.