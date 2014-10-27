В Україні вперше проходить орієнтаційний курс спільної політики безпеки та оборони ЄС

Також у заході, який триватиме протягом тижня візьмуть участь представники органів виконавчої і законодавчої влади України, Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Державної прикордонної служби України, вищих навчальних закладів, громадських організацій України.

Відкриваючи захід, начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського генерал-лейтенант Василь Телелим відзначив, що проведення Орієнтаційного курсу Спільної політики безпеки та оборони Європейського Союзу в Україні є беззаперечним свідченням підтримки і допомоги нашій країні з боку всієї європейської спільноти.

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— Сподіваюся, що наш захід стане справжнім символом дружби, партнерства і співробітництва між Україною та Європейським Союзом.

За словами представника Угорщини директора Директорату врегулювання криз та планування Європейської служби зовнішньої діяльності Посла Габора Іклоді, Україна вже довгий час є активним партнером ЄС у галузі безпеки та оборони, беручи активну участь у відповідних заходах. Зокрема, таких важливих, як операції з протидії піратству що проводилась поблизу узбережжя Сомалі, «Аталанта». Тож сьогоднішній захід є логічним продовженням цієї діяльності.

Слід наголосити, що цей курс, який в Україні проводиться вперше, є найбільш популярним тренувальним заходом Європейського оборонного коледжу і надає учасникам повні знання щодо Європейського Союзу, Безпекових Стратегій, Структур і Процедур Спільної політики безпеки і оборони ЄС, розвитку можливостей у середовищі ЄС, а також щодо місій і операцій ЄС.

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У процесі роботи будуть розглядатися такі питання як Стратегії безпеки Європейського Союзу, установи Спільної політики безпеки та оборони ЄС, розвиток цивільних і військових можливостей у контексті Спільної політики безпеки та оборони, процедури антикризового управління Європейського Союзу, публічна дипломатія у рамках Спільної політики безпеки та оборони тощо.

Як зазначив начальник Департаменту військової політики Міністерства оборони Австрії бригадний генерал Річард Тріщак, подібні навчання є стратегічно важливими, і захід такого рівня є надзвичайно актуальним для забезпечення безпеки та свідчить про готовність до подальшої співпраці.