Студенти Запорізького університету здали кров для поранених бійців АТО
15:51, 10 листопада 2014Військо
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Студенти Запорізького національного технічного університету стали учасниками благодійної акції обласної клінічної лікарні по збору донорської крові для поранених бійців із зони АТО.
фото mil.gov.ua
Проблема донорства актуальна завжди, тим більше в такий нелегкий для країни час, коли тисячі захисників України отримують важкі поранення, і без підтримки донорів їм не вижити, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.
"Сьогодні допомогти запропонували студенти Запорізького національного технічного університету. Особливо відрадно, що дана ініціатива всіляко підтримується адміністрацією вишу", - зазначив завідувач відділенням трансфузіології обласної лікарні Олександр Саржевський.
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