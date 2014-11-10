Студенти Запорізького університету здали кров для поранених бійців АТО

Проблема донорства актуальна завжди, тим більше в такий нелегкий для країни час, коли тисячі захисників України отримують важкі поранення, і без підтримки донорів їм не вижити, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

"Сьогодні допомогти запропонували студенти Запорізького національного технічного університету. Особливо відрадно, що дана ініціатива всіляко підтримується адміністрацією вишу", - зазначив завідувач відділенням трансфузіології обласної лікарні Олександр Саржевський.