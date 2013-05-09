У Києві розпочались святкові заходи з нагоди 68-ї річниці Перемоги

У Києві святкування 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років розпочалося о 9.00 на Майдані Незалежності з церемонії підняття Державного Прапора України за участю Міністра оборони України Павла Лебедєва, роти почесної варти Окремого полку Президента України та військового оркестру.

Після цього Хрещатиком у святковій колоні пройшли військові оркестри, рота барабанщиків Київського військового ліцею імені Івана Богуна та курсанти Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Головною вулицею столиці України відбулася військово-історична хода МГО “Київський клуб “Червона зірка”. Зокрема, пройшли легендарна військова техніка, а також одягнені у військову форму часів Великої Вітчизняної війни та воїнів союзних військ піхотинці.

Святкові та урочисті заходи заплановані у столиці протягом усього дня – 9 травня. Зокрема, активну участь у них беруть військовослужбовці Збройних Сил України.