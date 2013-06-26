Командувач ВМС: Навчання Фарватер миру-2013 відбулися за повного взаєморозуміння сторін

– Найважливіше – штаби отримали практику спільного планування усіх видів миротворчих операцій: від надання допомоги потерпілому судну – до звільнення судна, захопленого піратами, – додав віце-адмірал Юрій Іл’їн.

Командувач Чорноморського флоту Російської Федерації віце-адмірал Олександр Вітко, який цього року у відповідності до принципу ротації керував спільними навчаннями, зі свого боку також високо оцінив підсумки проведених заходів:

– Всі дії російською і українською сторонами були виконані у відповідності з плановою таблицею, моряки і авіатори показали досить високий рівень майстерності. Всі заходи відпрацьовані, я дуже задоволений навчаннями, ­– сказав віце-адмірал Олександр Вітко.

Високий рівень організації взаємодії між військовими моряками, морськими авіаторами та підрозділами спеціальних підрозділів двох флотів відзначили також голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба, заступник голови Севастопольської міської ради Сергій Антоненков, помічник міністра оборони України Віктор Максимов, які теж спостерігали на борту корабля “Бора” за діями учасників “Фарватеру миру-2013”.

Сьогодні, 26 червня, у Будинку офіцерів ЧФ РФ відбулося підбиття підсумків та урочиста церемонія закриття навчання. З вітальними промовами до учасників спільних заходів звернулися командувач Чорноморського флоту Російської Федерації віце-адмірал Олександр Вітко і перший заступник командувача ВМС ЗС України віце-адмірал Сергій Єлісєєв, який під час заходів виконував обов’язки першого заступника керівника навчання.

До проведення навчання, головною темою якого стало ведення спільних антипіратських дій на морі, були залучені 6 бойових кораблів і катерів, судна забезпечення, 6 літальних апаратів морської авіації, 30 військовослужбовців підрозділів спеціального призначення, а також офіцери органів військового управління з’єднань та частин флотів у складі апарату керівництва. Всього в ході навчання виконані 24 бойові вправи артилерійською, протичовновою і морською підводною зброєю, а також авіаційні вправи. Усі навчальні цілі досягнуті, поставлені завдання вирішені успішно.

Ряд військовослужбовців двох флотів наказами командувачів ВМС ЗС України і ЧФ РФ було нагороджено грамотами та пам’ятними знаками.