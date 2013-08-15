Замана бачить, що рівень готовності Військово-Морських Сил суттєво зріс

Сьогодні, 15 серпня, у Севастополі начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана під час робочої поїздки в Крим провів зустріч з керівним складом Військово-Морських Сил.

Підбиваючи попередні підсумки проведеної 8-12 серпня раптової перевірки бойової готовності флоту і визначених взаємодіючих підрозділів Повітряних Сил і Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-полковник Володимир Замана зазначив, що заходи засвідчили суттєве зростання за останній рік рівня готовності Військово-Морських Сил.

– Проведена перевірка показала, що сплановані заходи реформування і розвитку Збройних Сил України, зокрема, комплектування військовослужбовцями за контрактом, підвищує рівень їх боєздатності, – сказав він.

Крім того, перевірка підтвердила правильність прийнятого рішення про те, що минулий рік використано для того, щоб відремонтувати корабельний склад, а в цьому році вже розпочати планову підготовку сил.

За словами начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, детальний аналіз дій флоту і взаємодіючих сил ще попереду, наразі ж треба усі зусилля зосередити на питанні повного відновлення можливостей корабельного складу, щоб кожен корабель міг виконувати весь спектр завдань, які на нього покладаються.

Генерал-полковник Володимир Замана подякував присутнім за старання і продемонстровані під час перевірки навички.

У відповідності до наказу начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, за зразкове виконання військового обов’язку, високі досягнення у повсякденній військовій діяльності та за результатами перевірки бойової готовності частин і підрозділів Військово-Морських Сил України, групу військовослужбовців флоту під час зустрічі було заохочено цінними подарунками – наручними годинниками і почесними нагрудними знаками.

Як повідомлялося, під час перевірки проводився комплекс навчань відповідно до бойового призначення сил, а також з організації усіх видів оборони та захисту в різних умовах обстановки. Загалом, до заходів залучалися понад 30 бойових кораблів і допоміжних суден, більше 15 літаків і вертольотів, та інші підрозділи. Низка завдань здійснювалася флотом у взаємодії із підрозділами Повітряних Сил і Сухопутних військ Збройних Сил України.