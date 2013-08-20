На запорізькому телебаченні говорили про престиж контрактної служби

Днями в студії Запорізької незалежної телерадіокомпанії “ТВ-5” відбувся прямий ефір телевізійної програми “Давайте з’ясуємо”, гостем якої став заступник обласного військового комісара з виховної роботи полковник Михайло Логвінов. Офіцер поінформував телеглядачів про основні напрями реформування і розвитку Української армії, поетапне нарощування укомплектованості військ військовослужбовцями за контрактом, останній призов громадян на строкову військову службу, а також подальше впровадження служби у військовому резерві.

– Особлива увага приділяється забезпеченню житлом та підвищенню грошового забезпечення військовослужбовцям-контрактникам. Усі ці заходи сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності військової служби на ринку праці, зростанню її привабливості і престижу, – повідомив полковник Михайло Логвінов.

В умовах реформування Українського війська проводиться робота щодо подальшого впровадження служби у військовому резерві, що є одним з пріоритетних напрямів з професіоналізації Збройних Сил України.

– Після успішного опанування програми бойової підготовки і закінчення навчальних зборів резервісти отримують грошову винагороду у розмірі 1600-3100 гривень, – наголосив полковник Михайло Логвінов.

За словами офіцера, восени 2013 року на строкову військову службу із Запорізької області буде відправлено 600 юнаків, з них до Збройних Сил України – 270 осіб. У цей же період триватимуть заходи з відбору кандидатів із числа призовників на контрактну службу.