Командувач Повітряних Сил бере участь у Міжнародному авіаційному салоні “Dubai Airshow-2013”

Метою заходу є активізація діалогу з командувачами Військово-повітряних сил іноземних держав, керівниками провідних аерокосмічних компаній, розширення присутності підприємств вітчизняної авіаційної та космічної галузей, оборонно-промислового комплексу на міжнародному ринку.

За словами начальника відділу міжнародного військового співробітництва Командування Повітряних Сил ЗС України підполковника Юрія Тараненка, участь у заході дозволить поглибити співробітництво між Збройними силами України та Військово-повітряними силами іноземних держав, присутніх на заході, дасть змогу визначити перспективи, продовжити діалог щодо розвитку співробітництва на партнерській основі.

Візит делегації Повітряних Сил Збройних Сил України до Об’єднаних Арабських Еміратів триватиме до 22 листопада.