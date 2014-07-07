Курсанти Військової академії візьмуть участь у військовому параді в Парижі

14 липня за участю представників багатьох країн світу в столиці Франції відбудеться військовий парад, приурочений до 100-річчя від початку Першої світової війни. Україну в цьому заході представлятимуть військовослужбовці Військової академії (м. Одеса) на чолі з начальником військового вишу генерал-майором Олегом Гуляком.

Вихідними група курсантів та військових музик під керівництвом підполковника Миколи Коновалюка вирушила до Франції, де впродовж тижня разом з військовими інших країн світу братимуть участь у тренуваннях військового параду, які щодня відбуватимуться на Єлисейських Полях. До складу української делегації увійшли сім представників навчального закладу, які володіють французькою й англійською мовами та мають добрий стройовий вишкіл.

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У Парижі крізь парадні розрахунки наші військові нестимуть Державний Прапор України в складі прапороносної групи та братимуть участь в інших запланованих організаторами параду театралізованих дійствах.

Допомогу у вирішенні питань, пов’язаних із матеріальними витратами на переїзд представників Військової академії до Франції, надало керівництво Одеської міської ради.

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Під час перебування у Парижі українські військові проживатимуть у готелі та будуть забезпечені спеціально виготовленим комплектом одягу за рахунок французької сторони.