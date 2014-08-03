Порошенко висловив вдячність Повітряним силам ЗСУ за щоденні подвиги

Про це йдеться у привітанні військових з 10 річницею Повітряних Сил Збройних Сил України.

"Захищаючи повітряний простір нашої України, ви завжди на передньому краю сучасної війни віч-на-віч з ворогом. Ваша сміливість і рішучість робить наші Збройні Сили ефективною загрозою для загарбника, якому не вдається заховатись на землі. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб поставити на крило якомога більшу кількість українських соколів, які є ударною силою вітчизняних Повітряних Сил", - підкреслив Президент.

За останні місяці українські льотчики стали справжнім прикладом героїзму та мужності для українців. Подвиг пілота СУ-25, який на підбитому літаку вразив ціль, виконав поставлену задачу і на одному двигуні посадив його, врятувавши машину, – свідчення не лише героїзму, але й високої професійної майстерності, впевнений Порошенко.Читайте такожСьогодні в країні відзначають 10 річницю Повітряних Сил Збройних Сил України

Він згадав подвиг екіпажу підбитого над Слов’янськом АН-26, який не полишив палаючу машину і дотягнув її за місто, щоб не було втрат серед мирних мешканців.

"Мужній вихід на озброєних загарбників під прапором і з гімном України; сміливі дії наших пілотів в зонах дій ворожих "Буків" і ПЗРК; твердість поглядів Надії Савченко та силу духу, яку вона демонструє в полоні, – все це викликає глибоку повагу до Повітряних Сил у мене та у мільйонів наших співвітчизників"

Порошенко відзначив, що сьогодні українські Повітряні Сили наводять жах на терористів та бойовиків на Донбасі, адже попри застосування ними важких озброєнь протиповітряної оборони, що вони отримали з-за кордону,пілоти йдуть на бойові вильоти, ризикуючи власним життям, рятуючи життя побратимів, гідно виконують військовий обов’язок.

"Я пишаюсь нашими Повітряними Силами і хочу висловити вам глибоку вдячність за ваші щоденні подвиги", -сказав Порошенко.