У передислокованому з Криму Військово-морському ліцеї відновлено навчання

До навчання приступили 60 учнів 10 класу (1 курс) і 20 учнів 11 класу (2 курс). 1 вересня з Днем знань ліцеїстів привітали представники командування військово-морських сил (ВМС) збройних сил (ЗС), влади міста, ветеранської громадськості, священнослужителі, вчителі, батьки і друзі, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Командувач ВМС ЗС віце-адмірал Сергій Гайдук, звертаючись до ліцеїстів, наголосив на важливості збереження традицій навчального закладу. Він подякував юнакам за зроблений життєвий вибір, побажав їм мужності, витримки, успіхів у навчанні.

Керівник виду збройних сил висловив слова подяки міському голові Одеси Геннадію Труханову за активне сприяння у справі відновлення функціонування військово-морського ліцею та назвав символічним те, що відновлення навально-виховного процесу у ліцеї співпадає з Днем міста - 2 вересня Одеса відзначає 220 річницю.

Командувач флоту також подякував будівельникам, які доклади усіх зусиль для того, щоб ліцеїсти 1 вересня розпочали повноцінно навчатися. Окремі слова подяки він висловив батькам ліцеїстів, які підтримали своїх синів у їх виборі.

В рамках урочистостей відбулося виконання державного гімну України, освячення, урочисте проходження, колективне фотографування, перерізування стрічки. Відкритий урок з ліцеїстами-першокурсниками провели командувач ВМС ЗС віце-адмірал Сергій Гайдук, міський голова Одеси Геннадій Труханов і голова Асоціації моряків-підводників ім. О. Маринеско капітан I рангу у відставці Євген Лівшиц.