Уряд виділив 257 млн 607 тис. грн для виплати сім’ям 423 загиблих військовослужбовців
За інформацією Департаменту фінансів Міністерства оборони України, станом на 15 вересня 2014 року Кабінет Міністрів України виділив Міністерству оборони України з резервного фонду державного бюджету 257 млн 607 тис. грн для виплати сім’ям 423 загиблих військовослужбовців.
Постановою від 4 червня 2014 року № 158 виділено 22 млн 533 тис. грн; розпорядженням від 9 липня 2014 року № 636-р – 29 млн 841 тис. грн; розпорядженням від 6 серпня 2014 року № 695-р – 87 млн 696 тис. грн; розпорядженням від 20 серпня 2014 року № 768-р – 117 млн 537 тис. грн.
На цей час здійснено виплату 272 родинам загиблих в сумі 164 млн 535,3 тис грн, та до кінця вересня поточного року планується здійснити виплату ще 56 родинам у сумі 33 млн 241,3 тис. грн. Також виплачено допомогу 14 пораненим військовослужбовцям в сумі 149,2 тис. грн.
Така кількість виплат пораненим військовослужбовцям зумовлена тим, що військовослужбовці, які отримали поранення та травми під час проведення антитерористичної операції, ще не пройшли огляд в органах медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), тому документи для отримання одноразової грошової допомоги не оформлялися.