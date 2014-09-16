Уряд виділив 257 млн 607 тис. грн для виплати сім’ям 423 загиблих військовослужбовців

Постановою від 4 червня 2014 року № 158 виділено 22 млн 533 тис. грн; розпорядженням від 9 липня 2014 року № 636-р – 29 млн 841 тис. грн; розпорядженням від 6 серпня 2014 року № 695-р – 87 млн 696 тис. грн; розпорядженням від 20 серпня 2014 року № 768-р – 117 млн 537 тис. грн.

На цей час здійснено виплату 272 родинам загиблих в сумі 164 млн 535,3 тис грн, та до кінця вересня поточного року планується здійснити виплату ще 56 родинам у сумі 33 млн 241,3 тис. грн. Також виплачено допомогу 14 пораненим військовослужбовцям в сумі 149,2 тис. грн.

Така кількість виплат пораненим військовослужбовцям зумовлена тим, що військовослужбовці, які отримали поранення та травми під час проведення антитерористичної операції, ще не пройшли огляд в органах медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), тому документи для отримання одноразової грошової допомоги не оформлялися.