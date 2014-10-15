В Маріуполі виготовили вже 50 утеплених помешкань-бліндажів для армії

Як повідомляє прес-служба Міноборони, для виконання даного завдання робітники великих підприємств, розташованих в Маріуполі, працювали цілодобово.

Металеві конструкції виготовляють з 20-тонних контейнерів шляхом утеплення, встановленням 14 ліжок та пічок. Далі помешкання встановлюються на глибину три метри і зверху накривається залізобетонними плитами для додаткового захисту від артилерійського обстрілу.

Читайте такожУ Маріуполі на блокпостах почали монтаж утеплених контейнерів (фото)Питаннями щодо виготовлення даних приміщень займалися Донецька обласна державна адміністрація та влада міста Маріуполь. Найближчим часом металурги виготовлять ще 50 таких блочних помешкань. Загалом їх буде 100.

У польових розташуваннях та на блокпостах вже встановлено 25 таких тимчасових помешкань.