Порошенко присвоїв звання Героя України полковнику Гордійчуку

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, полковник Гордійчук брав участь у багатьох операціях під час АТО, очолював загін спецназу під час виконання завдань в тилу противника, командував боями по зайняттю кургана Савур-Могила, особисто очолював загони спецназу, виконуючи завдання глибинної розвідки далеко за лінією фронту.

Впродовж 12 днів безперервних боїв полковник Гордійчук героїчно утримував позицію, незважаючи на поранення і контузію.