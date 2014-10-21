Порошенко присвоїв звання Героя України полковнику Гордійчуку
09:49, 21 жовтня 2014Військо
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Президент України Петро Порошенко підписав указ про присвоєння звання Героя України з врученням ордена "Золота зірка" полковнику Ігорю Гордійчуку.
Фото Facebook Юрій Бутусов
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, полковник Гордійчук брав участь у багатьох операціях під час АТО, очолював загін спецназу під час виконання завдань в тилу противника, командував боями по зайняттю кургана Савур-Могила, особисто очолював загони спецназу, виконуючи завдання глибинної розвідки далеко за лінією фронту.
Впродовж 12 днів безперервних боїв полковник Гордійчук героїчно утримував позицію, незважаючи на поранення і контузію.
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