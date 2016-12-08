У Херсоні проходить регіональний бізнес-форум "Україна – країна підприємців"

Як передає кореспондент УНІАН, форум проходить у Конгрес-залі комплексу «Моцарт»на вул. Ярослава Мудрого, 50.

У роботі форуму беруть участь понад 200 осіб – вже відомі і підприємці-початківці, а також ті, хто хоче розпочати власну справу.

Відкрив захід голова правління Херсонського регіонального відділення УСПП В'ячеслав Петренко, який заявив, що в Херсонській області проблеми бізнесу, особливо малого й середнього, потрібно в основному вирішувати за підтримки місцевої влади і фінансових установ.

«Наше життя крім нас ніхто не поліпшить», - сказав він.

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Як заявила керуюча Херсонської філії Приватбанку Олена Бельмега, так склалося, що в Херсонській області, в основному, діє середній і малий бізнес, тому завдання місцевих фінансових установ спільно з УСПП – мінімізувати навантаження на бізнес і створювати нові робочі місця.

На Форумі також виступлять представники обласної влади, Херсонського обласного центру зайнятості, які проінформують тих, хто хоче відкрити свій власний бізнес, про існуючі програми підтримки.

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створенню понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.