8 липня в український прокат вийде мелодрама "Ми є Ми поруч" від метра українського кінематографа Романа Балаяна.

«Ми є Ми поруч» – перший фільм Романа Балаяна після майже 12-річної творчої перерви, а також його перша українськомовна стрічка.

Картина розповідає про раптову зустріч хірурга та загадкової дівчини, яка перевертає їхні життя та наповнює їх глибокими почуттями. Вони стають сенсом одне для одного та готові боротися за своє щастя проти всього світу.

Головні ролі у стрічці виконали Ахтем Сеітаблаєв («Додому») та Катерина Молчанова («Гуцулка Ксеня», «Моя бабуся Фані Каплан»).

Прем’єра фільму відбулася на Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість» у 2020 році. Стрічка також представляла Україну в основному Міжнародному конкурсі Варшавського кінофестивалю 2020.

Роман Балаян – видатний український режисер вірменського походження, творець славнозвісних фільмів «Польоти уві сні та наяву», «Бірюк» та «Райські птахи», народний артист України та член Національної академії мистецтв України. У 2020 році митець отримав нагороду «Золотий Дюк» Одеського міжнародного кінофестивалю за внесок у кіномистецтво. Також за внесок у розвиток українського кінематографа Роман Балаян був нагороджений «Золотою Дзиґою» у 2021 році.

Продюсерка фільму – Іванна Дядюра. Виробництво компанії «Ідас Інтернешнл Філм» за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. У прокат стрічку випускає компанія «Артхаус Трафік» за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

«Ми є Ми поруч» вийде в український кінопрокат 8 липня 2021 року.

Офіційний телепартнер: Телеканал«Київ».

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Автор: Григорій Бондар