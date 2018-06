Споживач новин проти зомбі: знайдіть три відмінності…

Американські вчені знайшли підтвердження того, що темп подачі інформації в сучасному житті не дає людям часу на вироблення правильних моральних орієнтирів. Засоби масової інформації, які видають повідомлення у швидкісному потоковому режимі через Ітернет або телевізійні новини, зміщують моральні орієнтири людей, не даючи їм достатньо часу на вироблення емоційної реакції у відповідь на прояв моральних якостей інших людей, про яких йдеться у новинах, вважають автори дослідження, опублікованого у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Ми розділяємо добро і зло, багато в чому спираючись на співчуття або захоплення, яке у нас виникає. Як показало наше дослідження, прояв цієї дуже глибинної фізіологічної реакції, що дозволяє нам дати визначення гуманності, вимагає досить багато часу", - відзначає Ханна ДАМАЗІО (Hanna DAMASIO), одна з авторів публікації, слова якої наводить прес-служба Університету штату Південна Кароліна (США).

Ці відчуття зачіпають ті ж базові нервові вузли, які відповідають за співчуття іншим людям, якщо ті демонструють ознаки фізичного болю або за виникнення захоплення їх фізичними можливостями. Проте, на відміну від цих ситуацій, коли люди здатні виробити емоційну реакцію за долі секунди, значно більше часу необхідно, щоби почати співчувати душевному болю людей або проявити захоплення з приводу їх моральних якостей.

Якщо при цьому ми продовжуємо одержувати потік все нової і нової інформації, ці відчуття можуть не виникнути, що обов`язково позначиться на моральних якостях людини у майбутньому.

"Особливо схильні до такого негативного впливу діти, чий мозок знаходиться у стадії розвитку. Найбільшу шкода їх моральним якостям, таким чином, можуть спричинити новинарські телепередачі і відеоігри, в яких одна сцена насильства і жорстокості швидко змінюється іншою", - вважає Мері Елен ІММОРДІНО-ЯНГ (Mary Helen Immordino-Yang), провідний автор цього дослідження.

У своєму дослідженні вчені запропонували групі добровольців декілька історій, що базуються на реальних подіях, які мали би викликати у людей відчуття захоплення моральними якостями або фізичними можливостями людей, а також відчуття співчуття людям, що відчувають моральний або фізичний біль.

Дослідження мозкової активності добровольців за допомогою функціональної магніторезонансної томографії показало, що захоплення фізичними можливостями і співчуття фізичному болю виробляються в мозку людей практично блискавично, тоді як ці ж відчуття у відповідь на історії про чудові моральні якості або моральне страждання вимагають від шести до восьми секунд для повного прояву.

Автори статті відзначають, що раз виникнувши, такі відчуття співчуття і захоплення тривають набагато довше, ніж емоційні реакції у відповідь на фізичну перевагу або фізичний біль, формуючи моральні якості людей.

"ЗМІ повинні давати нам якийсь час на вироблення адекватної емоційної реакції у відповідь на інформацію про соціальні ситуації, в які потрапляють інші люди", - вважає ІММОРДІНО-ЯНГ.

Зрештою, не залишаючи глядачам/читачам/слухачам часу на банальне “переварювання” новин, сучасні ЗМІ, зрозуміло, самі того не бажаючи, виховують з аудиторії зомбі. Отримуючи звідусіль оперативну інформацію про те, хто, де, кого вбив, обхитрував, вкрав, зіпсував, відібрав, що і де було скоєно, сталося, споживач новин часто не встигає навіть до кінця зрозуміти повідомлення, не те що проаналізувати його складові і винести з почутого власне судження. До речі, у справедливості висновків американських вчених кожен може переконатися на власному досвіді: скільки емоцій у нас викликає перегляд щоденних новин? Зрозуміло, владні перипетії, курси валют відносно “рідної гривні”, новини кредитування й інші споживчі новини викликають жваву реакцію, обговорення в колі оточуючих, оскільки мають визначальний вплив на наш добробут. Разом з тим, новини про резонансні вбивства, шахрайства, стихійні лиха часто сприймаються як “фон”, що сприяє розвантаженню, чи навіть як “цікавинка”...

Підготовлено за матеріалами Корреспондент.net