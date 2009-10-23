Набрала чинності Інструкція щодо виявлення у водіїв ознак сп’яніння

Від сьогодні, 23 жовтня 2009 року, набрав чинність зареєстрований Мін‘юстом спільний наказ МВС та МОЗ “Про затвердження Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, наказ, що був виданий 9 вересня 2009 року № 400/666, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2009 року за № 931/16947.

За словами міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, метою запровадження цього нормативно-правового акту має стати позитивний вплив на безпеку дорожнього руху та забезпечення захисту прав добросовісних водіїв транспортних засобів. Інструкцією також визначено процедуру проведення огляду водіїв транспортних засобів з метою виявлення вищезгаданих ознак.

Міністр зазначив, що вказаний нормативно-правовий акт було видано відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України “Про міліцію”, “Про дорожній рух” та “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними”. А також - постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року №1103 “Про затвердження порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду”. Постановою Кабміну, зокрема, визначено, що ознаки стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, установлюються МОЗ і МВС.

Інструкція визначає такі ознаки алкогольного сп’яніння:

- запах алкоголю з порожнини рота;

- порушення координації рухів;

- порушення мови;

- виражене тремтіння пальців рук;

- різка зміна забарвлення шкірного покриву обличчя;

- поведінка, що не відповідає обстановці.

Крім того, Інструкцією визначено такі ознаки наркотичного чи іншого сп`яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції:

- наявність однієї чи декількох ознак стану алкогольного сп`яніння (крім запаху алкоголю з порожнини рота);

- звужені чи дуже розширені зіниці, які не реагують на світло;

- сповільненість або навпаки підвищена жвавість чи рухливість ходи, мови;

- почервоніння обличчя або неприродна блідість.

Водночас, встановлено, що показник концентрації алкоголю в крові не повинен перевищувати 0,2 проміле, що узгоджується з європейським досвідом.

Для порівняння, в різних країнах світу встановлені такі рівні концентрації алкоголю в крові водія, перевищення яких недопустиме: на Кіпрі рівень алкоголю в крові водія не повинен перевищувати 0,9 проміле; у Великобританії, Ірландії, Люксембурзі, Мальті – 0,8; Австрії, Німеччині, Греції, Іспанії, Франції – 0,5; у Росії – 0,3; Норвегії, Польщі та Швеції – 0,2. В Угорщині, Румунії, Словаччині, Туреччині, Чехії та Естонії взагалі не допускається наявність алкоголю в крові у водіїв.