СБУ ліквідувала контрабандний канал товарів медичного призначення

Співробітники СБУ та Київської регіональної митниці ліквідували канал контрабандного ввезення до України товарів медичного призначення.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, 3 млн. пар латексних рукавичок та 1 млн. 300 тис. штук одноразових шприців з голками, вартістю майже 2,5 млн. грн., незаконно намагалися ввезти з країн Південно-Східної Азії.

З’ясовано, що контрабандну оборудку організувало одне з київських приватних підприємств. Під час розмитнення вантажу, з метою уникнення сплати податку на додану вартість, зловмисники надавали контролюючим органам документи, які містили неправдиві дані щодо країни та компанії-виробника.

За фактом незаконного переміщення товарів через митний кордон або з приховуванням від митного контролю СБУ порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України. Контрабандний товар вилучено. Слідство триває.