Користувачів торрентів прирівняли до розповсюджувачів контрафакту

Начальник відділу УБЕЗ ГУВС Москви Микола НАЗІМОК заявив, що користувачі, які скачують з файлообмінних мереж піратський контент, самі стають розповсюджувачами контрафактної продукції.

Як повідомив М.НАЗІМОК, проблема файлообмінних мереж стає дуже гострою. За його словами, "мережі небезпечні тим, що утворюють мережу мереж". Він також підкреслив, що в більшості країн пропонується боротися саме з користувачами файлообмінників, а не з їх власниками.

У той же час, заступник начальника ГУВС Москви з економічної безпеки генерал-лейтенант Віктор ВАСИЛЬЄВ заявив, що завданням міліції є припинення діяльності творців сервісів на кшталт "Торрентс.ру".

Нагадаємо, делегування домену torrents.ru, що належить найбільшій файлообмінної мережі Рунета, було припинено в середині лютого у зв`язку з розслідуванням кримінальної справи про запис якимось москвичем піратської версії програми AutoCAD за винагороду в 1500 рублів.

Незабаром після припинення делегування домену проект "Торрентс.ру" переїхав із усією базою даних на закордонний домен rutracker.org.

ТСН