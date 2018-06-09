Будьте обережні - неякісна їжа наступає...

Харчові отруєння підстерігають споживачів на кожному кроці. Тим більше влітку, коли неякісна їжа стає ще небезпечнішою. І хоча небезпека “посмакувати” неякісними продуктами велика, українці чомусь не бояться її. Їхня свідомість послуговується ідеєю “набити пузо, та щоб подешевше”. Звідси і випливають усі проблеми. Менталітет чуттєвого та довірливого, подекуди, недостатньо обізнаного українського споживача дає змогу маніпулювати його діями. А руки так і тягнуться до яскравої обгортки з багатослівною іноземною назвою, яку нещодавно розрекламувала якась-там новоспечена голлівудська зірка...

Бабці-спекулянтки

Хто з домогосподарок не знає просту істину: що купуєш у бабусі – те й корисне? Кожного вихідного дня сотні жінок беруть в одну руку торбину, в іншу – дитину і поспішають з самого рання на ринок за свіжими продуктами. А там вже о шостій годині ранку, ніби у вулику, гудять сотні бабусь, закликаючи покупця звичними рекламними лозунгами: “свіженьке м’ясце”, “домашні яйця”, “ранкове молоко, тільки що надоєне”. А покупці, довіряючи стареньким, спокушаються на те м’ясо, молоко та яйця. Але, на жаль, вони ганяються за ілюзією свіжого натурального продукту? Бо з кожним роком на ринках все менше простих сільських продавців, які торгують власним товаром.

Хочете свіжого – їдьте до села! І там біля зеленої брами, у затінку горіха, буде сидіти старенька бабуся і продавати помідори щойно з грядки. А на базарі стоять справжні акули бізнесу, що не лише платять за “тепле” місце, а й заробляють на довірливих покупцях. Продають молочко, розбавлене водою, майстерно підфарбовують молоко і сметану. І цибулька зелена вже не така корисна. “Як тільки зелені пагони пробиваються з землі, їх накривають плівкою і поливають водою з селітрою... Гарно виглядає на полицях, а головне – швидко росте!” – каже один зі споживачів.

І якби на цьому закінчувались проблеми! Умови зберігання цих продуктів дуже сумнівні, особливо у літню спеку. Риба та м’ясо лежать на полицях, де приваблюють мух і стають притулком бактерій. Лише уявіть собі: підвищення температури на один градус вище за норму – і у шматку м’яса вже тисячі бактерій сальмонели. А продавці, почувши неприємний запах від товару, біжать до чану з оцтом і відмочують м’ясо, поки запах не зникне.

Заввідділом гігієни харчування українського науково-дослідного інституту харчування Володимир Сластін зазначає, що для безпеки і користі домогосподаркам краще відвідувати цивілізовані магазини та супермаркети. “Там – оптимальний вибір продуктів, які зберігаються в належному вигляді. А продавцям на базарі не довіряйте! Сьогодні вона сидить – завтра ні”, - сказав він. Хоча і супермаркет не панацея. Там також треба вміти дивитися і бачити.

Яскраві кольори – ознака небезпеки

Більшість батьків, що приходять до супермаркету з дитиною, не можуть відмовити їй у яскравій цукерці, особливо коли малеча починає вередувати і вимагати солодощів. Діти – ідеальний інструмент впливу на гаманець батьків, і виробники цукерок це прекрасно розуміють. Тому до “забавки на паличці” радо додають яскраві фарбники та різноманітні E-додатки. А що потрібно дитині, як не яскравий колір та вигадлива форма?

Для дітей небезпечні харчові фарбники Е 102 тартразин, Е110 жовтий, Е122 азорубін, Е124 яскраво-червоний 4R і Е129 чарівно-червоний АС, а також кінолін жовтий Е104. Ці добавки є у багатьох цукерках.

Виконавчий директор Федерації органічного руху України Андрій Коняшин застерігає батьків купувати подібні солодощі. Він запитує споживачів: “Чи звертали ви увагу, якого кольору після цього язик вашої дитини?”

Яскраві кольори солодких напоїв також мають насторожувати. Мінімальне недотримання умов зберігання – і ви в числі пацієнтів у відділі харчових отруєнь. І довго будете гадати, чому так сталось. Підсолоджувачі за високої температури розщеплюються і утворюють формальдегід та інші отруйні для організму людини речовини.

Їжа з майбутнього

В одному американському мультику про майбутнє була запропонована цікава модель харчування для людей – пігулки. Та чи буде це дійсно замінювати всі ті поживні речовини та мінерали, що так необхідні для людського організму, ми не знаємо. Проте людство вже давно наблизилося до майбутнього і досягло чималих успіхів у виготовленні продуктів з “нічого”. В середньому сьогодні кілограм сосисок коштує 36,3 грн. Та є й такі сорти, що можна придбати за ціною менше, ніж 20 гривень.

Та чи буде то вже справжня сосиска? Якось не дуже віриться. “Основний рецепт такого товару: туалетний папір, білок, спеції та смак ковбаси» ,- каже А.Коняшин. – І люди купують, бо ціна низька”.

У літню спеку найбільший ворог людського організму неякісні м’ясні та молочні вироби. У СРСР молочні продукти мали термін зберігання 2-3 дні. Сьогодні фабричне молоко, за умови дотримання рекомендацій, можна зберігати до 120 діб. Чи то корови наші стали давати ідеальне молоко, чи вітчизняні хіміки винайшли нові консерванти?

“Сьогоднішній споживач має бути як мінімум кандидатом хімічних наук!” – каже В.Сластін. Може, тоді він зможе вберегти себе від надмірної кількості добавок, якими сьогодні його годують.

Говорили-балакали...

Харчі – основне джерело енергії для людського організму, але саме тут криється найбільша небезпека для нашого здоров’я. Статистика тому підтвердження: кожного року від харчових отруєнь помирає близько 1,5 млн. людей у світі. Багато роблять для покращення сумної статистики: випускають брошури, розміщують соціальну рекламу на бігбордах, проводять роз’яснювальні роботи. Але це мало чим допомагає. Поки люди не зрозуміють, що потрібно дбати про своє здоров’я, доти дозволятимуть труїти себе на кожному кроці. Найліпша для вас порада – один грам профілактики краще, ніж кілограми лікування.

Вікторія Бондаренко (для УНІАН)