Головний лікар Луцького пологового будинку попався на хабарі
09:05, 28 квітня 2011Кримінал
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«Назбирав» 30 тис. грн.
Луцьк. 28 квітня. УНІАН. Прокуратура Волинської області порушила кримінальну справу відносно головного лікаря комунального закладу “Луцький клінічний пологовий будинок”.
Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, лікар вимагав та отримав 300 доларів США хабара від жителя Луцька за сприяння в госпіталізації його вагітної дружини до згаданого лікувального закладу, без наявності направлення лікувально-профілактичних закладів.
Як зазначають в правоохоронних органах, окрім цього випадку задокументовано ще 27 фактів отримання правопорушником хабарів на загальну 30 тис. грн.
Справу порушено за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).
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