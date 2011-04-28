Головний лікар Луцького пологового будинку попався на хабарі

Луцьк. 28 квітня. УНІАН. Прокуратура Волинської області порушила кримінальну справу відносно головного лікаря комунального закладу “Луцький клінічний пологовий будинок”.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, лікар вимагав та отримав 300 доларів США хабара від жителя Луцька за сприяння в госпіталізації його вагітної дружини до згаданого лікувального закладу, без наявності направлення лікувально-профілактичних закладів.

Як зазначають в правоохоронних органах, окрім цього випадку задокументовано ще 27 фактів отримання правопорушником хабарів на загальну 30 тис. грн.

Справу порушено за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).