У Києві затримали групу «мажорів», які збували важкі наркотики
Вилучено 300 гр. кокаїну
Київ. 29 квітня. УНІАН. Співробітники відділу БНОН Шевченківського райвідділу міліції Києва затримали групу молодих людей, які займалися збутом важких наркотиків.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, троє молодих людей, віком 19-ти, 22-х та 33-х років, є вихідцями із забезпечених столичних сімей. В них було вилучено 300 гр. кокаїну, 50 гр. амфетаміну, а також 16 таблеток екстазі.
Як було встановлено, затримані і самі вживали свій «товар», однак ще не встигли підсісти «на систему».
Порушено кримінальну справу за ст. 309 КК України (зберігання наркотичних речовин), яку у подальшому перекваліфікують на ст.307 КК України (збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).