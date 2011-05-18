Браконьєри, затримані в Херсоні, оскаржують порушення справи

Херсон. 18 травня. УНІАН. Браконьєри затримані в квітні херсонським УБОЗом оскаржили правомірність порушення кримінальної справи.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі УБОЗу УМВС в Херсонській області затримання 22 квітня поточного року в ході спецоперації працівниками УБОЗу групи браконьєрів визвало чималий резонанс не тільки в області, а і за її межами. Нагадаємо, що в рамках розслідування було встановлено, що працівники одного з рибних господарств та науково-дослідницького інституту тільки за одну добу незаконно виловили більше 40 тонн риби в Азовському морі. Також було з’ясовано, що протягом квітня поточного року, здійснивши вилов близько 200 тонн риби, браконьєри нанесли збитки навколишньому середовищу на суму більше 3 млн. гривень.

Як зазначається в повідомленні «проведена оперативна комбінація заставила захвилюватися високих чиновників навіть у столиці - практично вперше УБОЗ перекрило канали, по яких з бідолашного Азовського моря витікали мільйонні збитки у вигляді незаконно виловленої риби».

За матеріалами УБОЗу 27 квітня 2011 року прокуратурою Херсонської області було порушено кримінальну справу одночасно за трьома статтями Кримінального Кодексу України: ст. 364 (зловживання службовим

становищем), ст. 366 (службового підроблення) та ст. 249 (незаконного зайняття рибним промислом).

Проте керівництво рибного господарства, працівники якого займалися браконьєрством, не погоджуються з прийнятим рішенням та подали до суду скаргу на дії слідчого прокуратури. З точки зору правоохоронців керівники браконьєрського промислу мають намір затягнути розслідування справи та таким чином уникнути заслуженого покарання.

Наразі скаргу на щодо порушення кримінальної справи відносно керівництва Генічеського рибного кооперативу прийнято суддею Комсомольського райсуду м. Херсона до розгляду і перше слухання з цього приводу призначене на 18 травня поточного року.

