На Запоріжжі рибалки знайшли труп у завареній діжці

Київ. 8 червня. УНІАН. На Запоріжжі рибалки знайшли на дні одного із сільських ставків металеву діжку в якій знаходився труп молодого чоловіка.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв‘язків з громадськістю МВС України, 4 червня до чергової частини Оріхівського РВ ГУ МВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення про страшну знахідку: на ставку поблизу одного із сіл району виявлено труп невідомого чоловіка.

На місце події виїхало керівництво обласного управління міліції та слідчо-оперативна група. Правоохоронці з‘ясували, що страшну знахідку виловили місцеві рибалки. Один з них побачив неподалік берега двохсотлітрову металеву діжку, а коли витягли знахідку на берег та зняли кришку – виявилося, що в ній є ще одна металева діжка меншого розміру, в якій знаходилися останки людського тіла.

Того ж дня було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального Кодексу України (умисне вбивство).

Як встановили правоохоронці, загиблим виявився 35-річний раніше судимий житель Оріхівського району.

Як було встановлено в ході оперативно-розшукових заходів, вбивство було скоєно ще восени минулого року двома безробітними односельцями потерпілого. Як пояснили самі затримані, таким чином вони «помстилися» йому за крадіжку в одного з них мобільного телефону, яку той начебто скоїв.

Вбивши чоловіка, зловмисники вирішили «сховати кінці у воду». «Матрьошку» із страшним вмістом вивезли і кинули до ставка.

Доба знадобилася правоохоронцям, щоб розкрити цей резонансний злочин. Підозрюваних затримано. Наразі справу перекваліфіковано на ч.2 ст.115 КК України (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Як відомо, санкція статті передбачає покарання аж до довічного ув’язнення.

Останню крапку у справі поставить суд.