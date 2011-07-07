Журнал «European times» зацікавився роботою української міліції

Київ. 7 липня. УНІАН. Сьогодні Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов зустрівся з менеджером з міжнародних відносин журналу «European times» Маріель ДеЛенер.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, приводом для зустрічі стало бажання видання висвітлити підготовку України до Євро-2012, специфіку правоохоронної системи, а також загальну привабливість України для європейських інвестицій.

На сьогоднішній день ми готові до проведення ЄВРО 2012 на 80%, - зауважив Міністр. – Того часу, що залишився до початку змагань, на мою думку, буде достатньо, щоб «добрати» ще 20%.

Анатолій Могильов зазначив, що під час підготовки до проведення грандіозного футбольного турніру, українські правоохоронці активно обмінюються досвідом з країнами Євросоюзу. Міліціонери вже відвідали відповідні тренінги з проведення великих масових спортивних заходів в Німеччині та Нідерландах. Також українські правоохоронці дуже плідно співпрацюють з польськими поліцейськими.

Розповідаючи про специфіку правоохоронної системи України, Міністр підкреслив, що «рівень безпеки в Україні відповідає європейським стандартам. Кримінальна обстановка в нашій державі не гірше, ніж в інших країнах».

Безумовно, існують і проблеми, серед яких і нелегальна міграція. На цей час Міністерство внутрішніх справ та Уряд України працюють над адаптацією законодавства під європейське, їх синхронізацією - це дозволить правоохоронцям встановити жорсткий контроль за переміщенням іммігрантів, як легальних, так і нелегальних.

- Ми підтримуємо тісні взаємовідносини з Інтерполом та Європолом, - сказав Анатолій Могильов. - Нещодавно я був в Гаазі, де відкрилася штаб-квартира Європолу. У заході взяли участь представники правоохоронних структур усіх країн Європи. Під час зустрічі я поспілкувався з керівником Європолу – ми обговорили проблеми, які наразі існують у кримінальній поліції/міліції.

Відповідаючи на питання Маріель ДеЛенер стосовно можливостей України, як держави, Міністр зазначив, що Україна має могутні ресурси – в тому числі родючі землі, давню історію та своєрідну культуру, тому представляє великий інтерес як для інвесторів, так і для Європи в цілому.

Довідка. Журнал «European Times» - це відомий в усьому світі економічний довідник, який має на меті розкриття потенціалу країн, що мають намір вступити до Європейського Союзу.

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