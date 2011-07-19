Янукович закликає міліціонерів не дозволяти втягувати себе у політику

Київ. 19 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає працівників Міністерства внутрішніх справ у своїй роботі завжди дотримуватися принципу рівновіддаленості від політичних сил та у жодному разі не дозволяти втягувати себе у політику.

На цьому він наголосив під час зустрічі з міністром внутрішніх справ Анатолієм МОГИЛЬОВИМ у Криму, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Ваша справа – забезпечувати правопорядок і в жодному разі не виступати на боці тієї чи іншої політичної сили», – зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент підкреслив, що очікує від керівництва МВС дуже відповідального ставлення до даного питання, тим більше, воно стає нагальним у зв’язку з наближенням виборчої кампанії, коли правоохоронців «будуть намагатися втягувати у політику».

«Закон – перш за все. І це назавжди має бути в країні», – наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу А.МОГИЛЬОВ доповів Президенту, що на нещодавній колегії Міністерства внутрішніх справ він звернув увагу підлеглих: порушники мають відповідати перед законом, незалежно від своєї партійної приналежності.

