Зниклу безвісти киянку знайшли мертвою в лісосмузі

15:24, 18 листопада 2011
Кримінал
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Затримано 44-річного чоловіка

Житомир. 18 листопада. УНІАН. У Радомишльському районі Житомирської області поблизу села Забілоччя в лісосмузі було знайдено поліетиленовий мішок, у якому знаходилося в стані гнильного розкладу тіло невідомої жінки.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, потерпілою виявилася 27-річна жителька Києва, яка з 29 січня цього року розшукувалася як безвісти зникла.

За цим фактом прокуратура Житомирської області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

У результаті оперативно-розшукових заходів у Києві працівники міліції затримали 44-річного місцевого жителя. Попередньо встановлено, що він уранці 19 січня цього року в зазначеному місті у своєму автомобілі під час раптово виниклої сварки заподіяв смертельні тілесні ушкодження потерпілій, після чого тіло вивіз до лісосмуги на околицю зазначеного села.

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