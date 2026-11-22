Влада країни категорично заперечує свою причетність до нападу на одну з російських областей.

Влада Литви заперечила причетність до атаки безпілотників на Калінінградську область, зокрема на місто Балтійськ, де розташована військово-морська база російського Балтійського флоту.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у Х. Він заявив, що твердження про причетність литовської сторони до атаки є неправдивими.

"МЗС Литви категорично відкидає неправдиві твердження, що поширюються в соціальних мережах, щодо ймовірної причетності Литви до атаки безпілотників на Калінінградську область Російської Федерації", – написав Будріс.

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Міністр наголосив, що Литва ніколи не давала дозволу на використання свого повітряного простору для нанесення ударів по об’єктах на території Російської Федерації, зокрема й у цьому випадку.

Удари по Калінінградській області: що відомо

21 листопада в Калінінградській області РФ вперше з початку повномасштабної війни повідомили про можливу атаку безпілотників.

У регіоні оголосили повітряну тривогу, мешканці кількох міст повідомляли про сирени та вибухи. За даними українських OSINT-каналів, у портовому місті Балтійську, де розташована головна база Балтійського флоту РФ, працювала російська ППО.

Імовірно, ціллю могла стати військова інфраструктура в районі порту. Російська влада заявила про підозрілий об’єкт з боку Литви, однак офіційного підтвердження ураження військових об’єктів не було. Причетність України також офіційно не підтверджена.

Калінінградська область – російський ексклав на Балтійському морі, оточений країнами ЄС і НАТО.

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