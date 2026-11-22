Ці "дерева" нібито ростуть прямо з замерзлих дюн на північному полюсі Червоної планети.

Темні обриси, які дуже схожі на густий ліс, зафіксував у районі північного полюса Марса космічний апарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter.

І хоча на Червоній планеті, наскільки відомо науці, немає жодної рослинності, вигляд цих дивних вузлуватих "дерев", які нібито ростуть прямо з гребенів замерзлих дюн, на перший погляд може ввести в оману будь-кого, пише Portfolio.

Насправді ж за цим дивовижним явищем стоїть звичайнісінька оптична ілюзія та абсолютно унікальні геологічні процеси, що розгортаються під час зміни сезонів на Марсі.

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Пояснення оптичної ілюзії

Секрет цього "марсіанського лісу" на знімку, зробленому ще у 2008 році, криється в ракурсі. Якщо просто перевернути зображення "догори дригом", довгі тіньоподібні смуги, що тягнуться по світлому льоду та піску, миттєво розкривають свою справжню природу.

Як і у Землі, вісь обертання Марса теж має нахил. А це означає, що на планеті, як і у нас, регулярно змінюються пори року. Щоправда, самі процеси, пов’язані з ними, відбуваються там зовсім не так, як на нашій планеті.

Справа в тому, що під час надзвичайно холодної марсіанської зими вуглекислий газ в атмосфері замерзає – і у вигляді так званого сухого льоду товстим шаром вкриває околиці марсіанських полюсів.

А ось коли настає весна, цей крижаний шар не тане в звичному для нас розумінні. Натомість він сублімується – тобто сухий лід одразу перетворюється на газ і повертається в атмосферу.

Цей процес супроводжується досить бурхливими змінами на самій поверхні планети. Навіть слабке сонячне випромінювання, яке долітає до Марса, достатнє, щоб нагріти лід на гребенях дюн і спровокувати його розтріскування. А ще сонячне світло проникає крізь майже прозорий шар льоду й починає розігрівати його вже знизу. Через це під крижаним шаром накопичується газ.

У якийсь момент під величезним тиском він проривається на поверхню – і захоплює з собою темний пісок. Увесь цей матеріал потім лавиною сходить вниз по крутих схилах. А ось саме на цьому шляху він і залишає за собою довгі темні смуги. Якщо дивитися на ці смуги зверху – саме так вони й нагадують стовбури дерев і гілки, які ми бачимо на знімках.

Таке утворення "піщаних лавин" – вже не просто теорія

Так, на знімку 2008 року камера HiRISE на борту апарату зафіксувала навіть невелику хмару пилу, яка піднялася в момент такого обвалу. А ще раніше дослідження вже довели – саме цей процес драматично змінює вигляд марсіанської поверхні.

На одних дюнах з’являються нові канавки та поглиблення, а на інших – великі свіжі піщані наноси. За даними спостережень п’яти дюн, нижні краї їхніх схилів лише за один марсіанський рік зміщуються вперед одразу на 2,2–4,7 метра.

Згодом вітер знову перерозподіляє весь цей пісок і поступово згладжує боки дюн. А з поверненням марсіанської зими поверхня знову замерзає. Так все і повторюється – і готується вже до появи наступних коротких, але дивовижних весняних "лісів".

Раніше УНІАН повідомляв, що північний і південний полюси Землі можуть "блискавично" помінятися місцями.

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