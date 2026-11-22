Також видно дим у районі Афіпського НПЗ.

Сьогодні вночі Краснодарський край РФ атакували дрони, лунав сигнал повітряної тривоги та чулися вибухи. Як пишуть у мережі, було уражено важливий військовий об’єкт, а також, можливо, НПЗ.

Як повідомляє Astra, місцеві жителі повідомляли про запах гару та публікували фото задимлення. В аеропорту Краснодара вводилися тимчасові обмеження на прийом і виліт повітряних суден. Влада міста заявила про відбиття атаки БПЛА, однак пошкодження чи задимлення не коментувала.

За даними OSINT-аналітиків, пожежа спалахнула в районі військового містечка. Раніше тут розташовувалася в/ч 3702 (47-а окрема бригада оперативного призначення), а зараз за цією адресою знаходиться Головне управління Росгвардії по Краснодарському краю.

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Також, за повідомленнями місцевих каналів, задимлення спостерігається в районі Афіпського НПЗ. Інформація про характер пошкоджень підприємства та можливі наслідки уточнюється.

Крім того, повідомляється, що в Калінінградській області РФ також лунають сирени повітряної тривоги. На кадрах, які поширюють місцеві жителі, чутні сигнали оповіщення.

Атака на Калінінград

21 листопада українські дрони вперше атакували військові об’єкти на території Калінінградської області – російського ексклаву на Балтиці, який з трьох боків оточений територією країн ЄС і НАТО.

Місцеві жителі повідомляли, що в місті Балтійськ, де розташована головна база Балтійського флоту РФ, працює ППО і чути вибухи.

Раніше українські дрони вже атакували російські військові кораблі в ремонтних доках Санкт-Петербурга, а також у Фінській затоці – східній частині Балтійського моря між Естонією та Фінляндією.

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