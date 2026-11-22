Російський диктатор також погрожував Європі застосуванням ядерної зброї.

Володимир Путін погрожує європейським дипломатам смертю від атак дронів, якщо вони не покинуть Україну. Однак таке протистояння лише зміцнює рішучість представників ЄС, хоч і вимагає від них сталевих нервів, пише Forbes.

Так, Катаріна Матернова, посол Європейського Союзу в Україні, опинилася в небезпечній близькості від одного з путінських дронів-камікадзе, який вибухнув прямо над її головою в той самий момент, коли Матернова вийшла з броньованого автомобіля, буквально за мить до того, як вона встигла сховатися в готелі.

"Кілька хвилин тому російський дрон вибухнув прямо у мене над головою. Я якраз виходила з броньованого автомобіля біля свого готелю разом із Майєю, моєю подругою та колегою. Мій співробітник служби безпеки буквально заштовхнув мене всередину через вхідні двері. Ми з Майєю впали на диван в атріумі готелю – нас буквально трясло. Так ми й сиділи. Довго", – написала вона у Х.

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При цьому Матернова зазначає, що навіть погроза Росії застосувати силу проти дипломатів, які працюють в Україні, за допомогою безпілотників і ракетних ударів, також порушує Статут ООН.

"Коли Москва оголошує про нові удари й закликає дипломатів покинути країну або ризикувати життям, це явна погроза. Росія не може перекладати відповідальність за свої удари на людей, яким вона наказує покинути країну", – зазначила вона.

При цьому вона заявляє, що шанси на те, що європейські дипломати покинуть Україну, невеликі.

Ядерні погрози

Російський диктатор також погрожував Європі застосуванням ядерної зброї, а також хвалився, що Європа ніколи не зможе здобути перемогу в атомному протистоянні з Росією, яка володіє найбільшим у світі запасом термоядерних бомб.

Спенсер Уоррен, один із провідних світових експертів з атомного арсеналу Кремля, зазначив, що Путін може наблизитися до фактичного підриву тактичної або стратегічної боєголовки в рамках своїх зусиль щодо відтворення втраченої радянсько-російської імперії. На його думку, Путін може вдатися до використання атомної зброї для початку захоплення колишніх васальних держав, зокрема України.

Удари по посольствах

Кремль також завдавав ударів по українській залізниці саме під час руху поїзда, в якому їхали високопоставлені європейські державні діячі, зокрема екс-прем’єр Великої Британії Борис Джонсон.

"Це могло бути замахом на вбивство", – зазначає Forbes.

У своєму матеріалі про удари по дипломатичних представництвах Австрії та Нідерландів у Києві газета The New York Times зазначила, що "незрозуміло, чи стали посольства навмисними цілями атаки".

Як зазначає Forbes, однією з основних цілей Путіна є спроба не дати Україні вступити до ЄС, і зрозуміло, чому це його лякає.

"Договір, на якому ґрунтується Європейський союз, містить надзвичайно важливе положення про взаємну оборону – аналогічне статті 5 Північноатлантичного договору (НАТО), – яке забезпечило б колективний захист України у разі відновлення російської агресії", – зазначає видання.

Удари по посольствах у Києві

19 листопада росіяни завдали масових ударів по центру Києва.

Один дрон впав неподалік від посольства Нідерландів на Контрактовій площі, ніхто не постраждав. Водночас пошкоджено найстаріший житловий будинок Києва, розташований на Подолі поруч із посольством Нідерландів і досі використовуваний за своїм первісним призначенням.

Крім того, внаслідок атаки російських дронів на Київ уламки впали на територію МЗС України.

Також неподалік від Володимирського собору пошкодження зазнало посольство Австрії.

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