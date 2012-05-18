82-річний педофіл з Чернігівської області сяде за грати на 10 років

Київ. 18 травня. УНІАН. Апеляційний суд Чернігівської області погодився з позицією прокуратури і залишив без змін вирок Ріпкинського районного суду у кримінальній справі стосовно 82-річного місцевого мешканця, засудженого до 10 років позбавлення волі за розбещення неповнолітніх.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернігівської області, слідством доведено, що засуджений протягом 13 років чинив насилля над малолітніми та неповнолітніми дівчатами. Йому інкримінується ціла низка злочинів, серед яких особливо тяжкий – зґвалтування малолітніх.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня Ріпкинський районний суд Чернігівської області засудив 82-річного жителя Любеча Ріпкинського району до 10 років позбавлення волі за розбещення неповнолітніх.

Чоловіка звинувачено у скоєнні злочинів, передбачених ст.121 ч.1 (розбещення малолітніх) ст.211 (виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу Україні (в редакції 1960 року), ч.2 і ч.4 ст.152 (зґвалтування) ч.1 та ч.2 ст.156 (розбещення неповнолітніх); ч.2 та ч.3 ст.301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) ч.3 ст.120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України (в редакції 2001 року).

Суд встановив, що з 2006 по 2010 рік літній чоловік сексуально розбещував неповнолітню пасербицю, попечителем якої він був, систематично принижував її людську гідність, шантажував її, погрожуючи розповсюдити фотографії з її зображеннями порнографічного характеру.

Внаслідок цього неповнолітня, залежна від підсудного матеріально, у 2008 та у 2011 роках вчинила спроби самогубства, перерізавши собі вени на руці.

Завдяки своєчасній медичній допомозі дівчина лишилася живою.

Крім того, восени 2010 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, у Любечі Ріпкінского району, застосовував фізичне насильство та зґвалтував іншу неповнолітню.

Також суд у повному обсязі задовольнив цивільні позови потерпілих та постановив відшкодувати завдану їм моральну шкоду на користь падчерки 20 тис грн., на користь іншої дівчини – 10 тис грн.