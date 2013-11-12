Поранений під час нападу на магазин міліціонер у тяжкому стані

У Харкові поранений внаслідок розбійного нападу на ювелірний магазин міліціонер перебуває у стабільно тяжкому стані.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За відомостями міліції, нападники були озброєні ножами та одним травматичним пістолетом.

При затримані розбійники вчинили запеклий опір, при цьому один з міліціонерів-оперативників отримав поранення.

Незважаючи на це протягом декількох хвилин вдалося затримати одного з нападників.

«Наразі правоохоронцями вилучені ювелірні прикраси, зброя та автомобіль, на якому зловмисники намагалися перевезти викрадене майно. Правоохоронці проводять усі необхідні оперативно-розшукові заходи для встановлення місцезнаходження підозрюваних та їх затримання», - зазначили в міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові внаслідок розбійного нападу на ювелірний магазин по вулиці Миру, 20 поранені двоє людей. До магазину вдерлися 4 чоловіків та вистрелили в охоронця. Він отримав два поранення.

Потім, погрожуючи зброєю, нападники змусили продавців лягти на підлогу. Розбивши скло вітрин, вони викрали ювелірні вироби.

По гарячах слідах один з нападників (1988 року народження) був затриманий. Однак він чинив опір правоохоронцям, у наслідок чого 30-річний старший лейтенант міліції отримав поранення.

На цей час і міліціонер, і охоронець доправлені до лікарні.

До ЄРДР внесено два кримінальних провадження за фактами розбою (ч. 3 ст. 187 КК України) та посягання на життя правоохоронця (ст. 348 КК України).