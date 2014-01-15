У центрі Черкас правоохоронці викрили підпільне казино, яке знаходилося в приміщенні покерного клубу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, 14 січня працівники Управління держслужби по боротьбі з економічною злочинністю УМВС в Черкаській області під час обшуку вилучили 1,9 тис. доларів США та більше 14 тис. грн, 8 столів для гри в покер, гральні фішки та документи фінансово-господарської діяльності.

Відносно 10 гравців, які знаходились в покерному клубі, складено протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 181 КУпАП (азартні ігри в громадських місцях).

Також слідчим управлінням УМВС в Черкаській області відкрито кримінальне провадження за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом), що карається штрафом від 10 тис. до 40 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.

На даний час проводяться подальші слідчі дії з метою встановлення решти осіб, які причетні до незаконної діяльності, а також суми незаконно отриманих прибутків.