У Сумах журналіст Положій заявляє про погрози на свою адресу

У Сумах головний редактор газети «Панорама», відомий громадський активіст Євген Положій заявляє про погрози на свою адресу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву він розмістив у мережі Інтернет.

Зокрема, Положій стверджує, що в останні кілька днів отримує на свою адресу «поради» і «побажання».

«Майже тиждень моя сім`я – дружина і двоє маленьких дітей – змушена переховуватися. Останні кілька днів з різних джерел і від різних осіб на мою адресу приходять «поради» та інші «побажання», - йдеться на початку заяви.

Далі журналіст закликав жителів Сум об`єднуватися в загони самооборони за місцем проживання, щоб захищатися від можливих протиправних дій. Водночас він звернувся до сумчан з проханням не штурмувати облдержадміністрацію бо «це все одно, що штурмувати в`язницю», і принесе тільки додаткові жертви.

Положій також звернувся «до всіх порядних» співробітників міліції, прокуратури, судів і до членів Партії регіонів, «які не заплямували себе кров`ю», із закликом не здійснювати злочинів і переходити на бік народу.

«Якщо зі мною чи моєю сім`єю трапиться щось погане, то всю відповідальність я покладаю на Партію регіонів в особі Ігоря Яговдика, Олексія Мовчана і Юрія Перепека (голова Сумської ОДА, секретар Сумської міськради та голова фракції ПР у Сумській міськраді – УНІАН), а також на мера Сум Геннадія Мінаєва», - написав Положій.

При цьому він наголосив, що не звертався і не звертається з відповідними заявами про погрози життю в правоохоронні органи. «Не бачив і не бачу в цьому ніякого сенсу», - зазначає журналіст.

Тим часом, Сумська міська організація ПР розповсюдила заяву, де оприлюднила список осіб, яким погрожують особистою відповідальністю перед законом, якщо постраждає хоча б один член Партії регіонів.

«Ми не допустимо посягання на нашу політичну силу та сім’ї однопартійців. Звертаємося до лідерів місцевої опозиції, на яких покладаємо повну відповідальність за масові заворушення та войовничі заклики: якщо постраждає хоч один член партії або його рідні, місцеві опозиційні лідери нестимуть персональну відповідальність перед законом… У разі випадків насильства та провокацій ці люди постануть перед Законом: Євген Положій, Олександр Такул, Сергій Лихман, Дмитро Лантушенко, Олександр Сугоняко, Микола Клочко, Олександр Лисенко, Микола Чернотицький, Віктор Бобиренко, Дмитро Тищенко, Володимир Шульга, Олег Медуниця», – говориться у заяві.

Список включає двох народних депутатів, редактора газети, члена міськвиконкому, місцевих керівників «Батьківщини» та «УДАРу», а також опозиційних депутатів і громадських діячів.

Наразі мобільний телефон Положія вимкнутий. У редакції очолюваної ним газети кореспонденту УНІАН повідомили, що «редактор виїхав», не уточнивши при цьому чи за межі Сум, чи з України загалом.

Як повідомляв УНІАН, Положій є активним учасником Євромайдану в Києві та Сумах, неодноразово різко виступав на народних віче та мітингах.