Прокуратура Тернопільщини заявляє про можливість незаконного використання службових посвідчень

Прокуратура Тернопільської області заявляє про можливість незаконного використання службових посвідчень її працівників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті обласної прокуратури.

У ній сказано, що під час силового захоплення приміщення прокуратури Тернопільської області та прокуратури міста Тернополя в ніч з 18 на 19 лютого невідомими особами було викрадено формений одяг, обкладинки до службових посвідчень та деякі службові посвідчення працівників прокуратури.

«У зв’язку з цим, не виключаються випадки шахрайства, шляхом використання форменого одягу та посвідчень працівників прокуратури з метою незаконного отримання службової інформації, матеріальних благ та дискредитації органів прокуратури. Прохання до керівників підприємств, установ, організацій та громадян міста Тернополя і області, у разі виникнення сумнівів щодо роботи у органах прокуратури області осіб, які використовують формений одяг та посвідчення працівника прокуратури, ґрунтовно перевіряти службові посвідчення. У разі необхідності, додаткову інформацію про особовий склад органів прокуратури області можна отримати у відділі роботи з кадрами прокуратури області за телефоном 52-30-51», – сказано в заяві.

У ній працівники прокуратури також закликали жителів області терміново повідомляти правоохоронні органи у разі виявлення випадків незаконного використання форменого одягу працівників прокуратури області та службових посвідчень.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 18 на 19 лютого в Тернополі під час масових погромів було понищено приміщення холу обласної державної адміністрації, спалено міськвідділ міліції, понищено приміщення міської та обласної прокуратури, обласного управління міліції, підпалено міськрайонний суд та документацію суду й прокуратури.