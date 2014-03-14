Нацрада просить ГПУ та МВС забезпечити правовий захист операторів кабельного телебачення

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення звернулася до Генпрокуратури та МВС з проханням надати правовий захист операторам кабельного телебачення.

Про це УНІАН повідомила заступник голови Нацради Лариса Мудрак.

Вона зазначила, що Нацрада прийняла рішення звернутися до Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ, щоб вони за потреби забезпечили правовий захист операторам кабельного телебачення, які на виконання рішень РНБО та рекомендацій Нацради тимчасово призупинили мовлення російських телевізійних каналів.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення висунула вимогу до провайдерів програмної послуги до 19:00 того дня припинити ретрансляцію у своїх мережах передач російських телеканалів «Вести», «Росія 24», ОРТ (Перший канал. Всесвітня мережа), «РТР-Планета», «НТВ-Мир».

Як наголошувалося в повідомленні, «така ситуація в інформаційному полі України викликана необхідністю гарантування інформаційної безпеки відповідно до рішення РНБО України від 1 березня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України» і зверненням Ради національної безпеки і оборони України від 6 березня 2014 року № 242/2-5-1 до Національної ради».

12 березня Нацрада з телерадіомовлення, реагуючи на звернення РНБО України, обговорила з представниками найбільших операторів кабельних мереж і провайдерів рішення про тимчасове відключення російських телеканалів на території країни. При цьому всі присутні провайдери висловили готовність виконати будь-яке рішення Нацради.

Очікувалося, що остаточне рішення щодо відключення мовлення російських телеканалів на території України буде прийнято 13 березня, однак на вчорашнє засідання зібралося п`ять з восьми членів Ради. Сьогодні, 14 березня, на засідання Нацради прибули 4 членів Ради. Для кворуму потрібна присутність 6-ти.

Водночас Мудрак повідомила, що на сьогодні вже 347 провайдерів кабельного телебачення відключили російські телеканали або перевели їх у більш дорогий пакет послуг.