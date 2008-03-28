Прокуратура Судаку порушила кримінальну справу стосовно хабарниці

Прокурором Судаку (Крим) порушено кримінальну справу стосовно директора місцевого підприємства - керівниця була затримана при одержанні хабара.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, тисячу доларів США підозрювана вимагала за укладення договору оренди складського приміщення.

Дії керівниці кваліфіковано за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України. З`ясуються всі обставини злочину.

У поточному році в Судацькому регіоні територіальною прокуратурою у взаємодії з іншими правоохоронними структурами виявлено три факти хабарництва, за якими порушено кримінальні справи. У двох випадках обвинувачені вимагали хабарі за укладення договору оренди приміщень. У лютому виявлено факт вимагання 20 тисяч американських доларів за надання земельної ділянки на території садового товариства.