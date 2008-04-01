На сезон-2008 на кримському напрямку буде введено 60 пар додаткових потягів

В період літнього курортного сезону на кримському напрямку Придніпровської залізниці буде введено 60 пар додаткових потягів дальнього проходження.

На сезон-2008 буде відкрито додатково 49 квиткових кас, організована робота пересувних кас на Південному березі Криму, в Керченському та Євпаторійському регіонах, Феодосії , повідомляє прес-служба уряду Криму.

Міністерству промислової політики, транспорту, зв`язку автономії доручено на період курортного сезону забезпечити збільшення в 1,5 рази числа автобусних рейсів із Сімферополя в курортні регіони Криму.

Також міністерству доручено сприяти відкриттю додаткових автобусних рейсів на 10 міжнародних і 30 міжобласних маршрутах, забезпечити в період літньої навігації роботу 17 пасажирських судів місцевих морських ліній.