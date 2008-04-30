НАК «Нафтогаз України» перекаже близько 1 млн. грн. матеріальної допомоги сім`ям працівників «Чорноморнафтогазу», які загинули в результаті аварії судна «Нафтогаз-67» у Гонконгській протоці і вертольота Мі-8 над Чорним морем.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз».

Крім того, допомогу рідним і близьким працівників підприємства, загиблих при катастрофі вертольота Мі-8 у Чорному морі 28 квітня, надасть компанія «Чорноморнафтогаз». Працівники «Чорноморнафтогазу» вже перерахували 500 тис. грн. як матеріальну допомогу.

Правління компанії ухвалило рішення виділити до 100 тис. грн. матеріальної допомоги кожній сім`ї, яка втратила годувальника. «Правління ДАТ затвердило програму допомоги дітям загиблих: до 16-річного віку їм надаватиметься матеріальна підтримка, а після закінчення школи бажаючим сприятимуть під час вступу до івано-франківського інституту нафти і газу. Вдови загиблих, за бажання, будуть прийняті на роботу в «Чорноморнафтогаз», говориться в повідомленні прес-центру.

На даний момент за кожною сім`єю закріплені керівники підрозділів компанії для надання допомоги і вирішення оперативних питань.

Всі організаційні питання, пов`язані з проведенням траурних заходів, ДАТ «Чорноморнафтогаз» бере на себе.

Як повідомляв УНІАН, транспортно-буксирне судно «Нафтогаз-67» (власник «Чорноморнафтогаз») 22 березня зіткнулося з китайським суховантажем «Яохай» неподалік від Сянгана (Гонконгу). Одержавши пробоїну, українське судно швидко затонуло. Із 25 членів екіпажа семеро (один громадянин Китаю і 6 громадян України) були врятовані. Пізніше були знайдені тіла трьох українських моряків. Тіла решти 15 моряків, які вважалися зниклими безвісти, знайшли після підйому судна.

Вертоліт Мі-8 розбився 28 квітня при посадці на плавучу бурову платформу ”Таврида” в Чорному морі. Мі-8 зачепився заднім гвинтом за систему огорожі ”Тавриди”, перекинувся і загорівся. На борту вертольота було 17 співробітників ”Чорноморнафтогазу” і 3 члени екіпажа, всі вони загинули.

Уряд планує виділити з Фонду соціального страхування по 380 тис. грн. компенсації для кожної сім`ї загиблого в катастрофі вертольота Мі-8 над Чорним морем. Загальна сума виплат становитиме близько 12 млн. грн. з розрахунку середньомісячної зарплати 6 тис. грн.