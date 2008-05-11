Чорноморському флоту - 225 років: Росія демонструє свою потужність

У Севастополі сьогодні з нагоди 225-ї річниці створення Чорноморського флоту Росії проведено численні урочисті заходи, найбільш помітними з яких стали парад кораблів ЧФ РФ і ВМС України і водноспортивне свято.

Як передає кореспондент УНІАН, заходи пройшли у Севастопольській бухті (найбільшій бухті міста, де базуються основні корабельні сили російського ЧФ). За даними служби інформації і громадських зв’язків ЧФ РФ, в параді і водноспортивному святі взяли участь 30 бойових кораблів флоту, 10 допоміжних суден, підрозділи морської піхоти. В лінії кораблів стояли і великий десантний корабель „Костянтин Ольшанський” та судно розмагнічування „Балта” Військово-Морських Сил України. Учасників параду спільно привітали (під час об’їзду на катері) командувач Чорноморського флоту Російської Федерації віце-адмірал Олександр КЛЕЦКОВ і командувач Військово-Морських Сил України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ. В сценарій свята увійшло, зокрема, театралізований виступ російської імператриці Катерини ІІ, яка зачитала свій указ про закладення фортеці Севастополь.

Висадки бронетранспортерів із великого десантного корабля ЧФ РФ, як це відбувалося під час репетицій параду і водноспортивного свята (на день ВМФ РФ, що щорічно проводиться в останню неділю липня, це обов’язковий елемент) не було (за наполяганням української сторони - УНІАН). Сам „бій за висадку морської піхоти на необладнане узбережжя” було „розіграно”, але коли прийшов час висаджувати з десантного корабля бронетранспортери, російська сторона обійшлася відкриттям носової апарелі корабля, в „череві” якого глядачі могли помітити бронетранспортер.

Учасників параду привітав з трибуни в.о. міністра оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ. Він, зокрема, зазначив, що „єдине свято флотів Росії і України є запорукою для подальшого зміцнення співробітництва двох держав, як на морських, так і на політичних просторах”. Російських і українських моряків також привітав присутній на святі виконуючий обов’язки першого заступника міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО.

Серед гостей свята також були керівники місцевих органів влади і АРК, представники ветеранської громадськості, керівництва міністерств оборони і закордонних справ Росії, мер Москви Юрій ЛУЖКОВ, Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН, депутат Державної Думи РФ Костянтин ЗАТУЛІН, лідер ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО і народний депутат Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, а також заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України віце-адмірал Ігор КНЯЗЬ.

По завершенні параду і водноспортивного свята гості поклали квіти до Вічного вогню біля Меморіалу героїчним захисникам Севастополя у 1941-1942 роках. Під час виконання Державного гімну України (він виконувався після державного гімну РФ) активісти проросійських громадських організацій і партії „Русский блок” з партійними прапорами у руках намагалися заглушити український гімн вигуками „Севастополь-Крим-Росія”.

Після цього учасники покладання, у тому числі і представники керівництва українського військового відомства відбули на гвардійський ракетний крейсер „Москва”.

Увечері на майдані Нахімова відбудеться концерт за участю зірок російської естради, святковий салют, феєрверк і лазерне шоу.