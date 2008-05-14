Грач закликав політсили підтримати акцію за безстрокове базування флоту Росії

Лідер комуністів Криму, народний депутат України (фракція КПУ) Леонід ГРАЧ закликав суспільно-політичні сили автономії підтримати акцію зі збирання підписів за безстрокове базування Чорноморського флоту Росії в Севастополі.

Про це йдеться у зверненні депутата, текст якого передано агенції УНІАН.

«Ми готові обговорювати будь-які форми взаємодії, які дають змогу домогтися єдності кримського суспільства перед лицем загрози для стабільності в Криму і національній безпеці України, яка виходить від проамериканських сил. Ми пропонуємо забезпечити координацію дій під час акції зі збирання підписів, сумісне використання парламентської трибуни й інших політичних можливостей рухів і партій, які виступають за союз з Росією, здійснення узгодженої інформаційної політики», - зазначає Л.ГРАЧ.

За його словами, за дні, які минули з початку акції, зібрано більш як 150 тисяч підписів. «Хочу наголосити, що кримчани одностайно підтримують вимогу зберегти в Криму Чорноморський флот Росії, виявляють високий патріотизм і політичну активність», - заявив Л.ГРАЧ.

«Кримський реском Компартії та Антифашистський комітет Криму далекі від наміру використовувати акцію зі збирання підписів за безстрокове базування ЧФ флоту Росії для зміцнення власних політичних позицій», - йдеться у зверненні.

Це звернення адресоване лідерові Кримського республіканського відділення Партії регіонів, народному депутатові України Василеві КИСЕЛЬОВУ, голові Російської громади Криму Сергієві ЦЕКОВУ, голові партії «Російський блок» Олександру СВИСТУНОВУ, голові Кримського республіканського відділення ПСПУ Валерієві ІВАНОВУ, лідерові Кримського республіканського відділення СДПУ(о) Юхимові ФІКСУ, першому секретареві Кримського рескомітету СПУ Євгенові СУПРУНЮКУ.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня на партизанській маївці в Криму Л.ГРАЧ заявив про намір почати збирання підписів за те, щоб Чорноморський флот РФ «навіки залишався» в Севастополі.

5 травня було оголошено про офіційний початок збирання підписів.