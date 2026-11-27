За словами прем'єр-міністра, держбюджет відповідає реаліям повномасштабної війни та ключовим потребам держави на наступний рік.

Кабінет Міністрів схвалив доопрацьований до другого читання проєкт Державного бюджету на 2027 рік, повідомив в своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Він поділилився, що було враховано висновки Верховної Ради та рекомендації Міжнародного валютного фонду.

"Це бюджет, який відповідає реаліям повномасштабної війни та ключовим потребам держави на наступний рік", - наголосив прем'єр України.

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Зокрема, Корецький розповів, що додатково передбачено +20,4 млрд гривень на грошове забезпечення військовослужбовців.

"Наступного року тільки в бюджеті України на безпеку й оборону спрямовано майже 5 трлн грн. Це рекордна сума за весь час війни – 43% ВВП нашої країни", - підкреслив він.

Окрім цього, закладено кошти на створення фонду страхування бізнесу від воєнних ризиків.

"Україна робить свій внесок 31 млрд гривень, або 600 млн євро. Розраховуємо, що базуючись на проведених перемовинах, усі наші партнери зроблять додаткові внески і ми досягнемо суми 3 млрд євро", - вказав Корецький.

Водночас, прем'єр-міністр України вказав, що дефіцит держбюжету становить 70 млрд євро:

"У разі надходження коштів за всіма вже підтвердженими фінансовими програмами, як-то USL, Ukraine Facility, пряма допомога МВФ та інших партнерів, а також попередньо підтверджена військова допомога на саміті НАТО в Анкарі, у нас залишається 70 млрд євро непокритих потреб".

Деталі проєкту Держбюджету-2027

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Корецького, реалізація базового сценарію пенсійної реформи в Україні потребуватиме близько 170 мільярда гривень додаткових видатків щороку. Прем'єр-міністр визнав, що наразі для державного бюджету це непідйомна сума. Тому, він пояснив, що уряд шукає компромісний варіант поступового підвищення пенсій. Корецький наголосив, що уряд має намір знайти рішення, яке дозволить поступово рухатися до пенсійної реформи, зважаючи на обмежені фінансові можливості держави.

Також ми писали, що Корецький розповів, що уряд розглядає можливість підвищення мінімального грошового забезпечення військовослужбовців. Проте для цього необхідно знайти додаткові десятки мільярдів гривень щомісяця. Прем'єр пояснив, що нинішнє мінімальне грошове забезпечення не відображає фактичних середніх виплат військовослужбовцям, оскільки вони отримують додаткові надбавки та виплати. Зокрема, військові, які перебувають на лінії бойового зіткнення, отримують інші суми, ніж ті, хто виконує організаційні чи адміністративні завдання в тилу.

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